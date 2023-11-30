على متن دراجة شمسية.. مغامران يسافران من المغرب إلى الإمارات (صور)

وصل المغامران يوسف الهواس وسليم غاندي إلى الإمارات قادمين من المغرب، بعد رحلة برية فريدة على متن دراجة هوائية رباعية تعمل بالطاقة الشمسية.

وتهدف الرحلة التي بدأها الهواس، 55 عاما، وغاندي، 47 عاما، في أغسطس الماضي، إلى توعية المجتمعات المحلية في كل محطة يمر بها المغامران بأهمية الاستفادة من الطاقة المتجددة في مواجهة التحديات المناخية، والتي تُعد أحد أهداف "كوب 28".

استغرقت رحلة الثنائي 106 أيام، قطعا خلالها 13000 كيلومتر، وشملت الرحلة 11 دولة مرورا بالمدن التي انعقدت فيها الدورات السابقة من مؤتمر "كوب".

دعمت الرحلة الاستثنائية فيوليا المغرب، ونظمتها جمعية ومضة للابتكار والإبداع.

المصدر: الاتحاد