اتهامات في الخليج لقناة مصرية بالإساءة لرجال أعمال ومطالب بتحرك

أصدر اتحاد غرف مجلس التعاون الخليجي، بيانا، اليوم الخميس، في أعقاب ما بثته قناة إعلامية مصرية لرجل أعمال مصري، من معلومات غير حقيقية وتصريحات مسيئة لرجال أعمال خليجيين.

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وأفاد البيان: ندين ونستنكر نحن اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي كممثل للقطاع الخاص الخليجي، مثل هذه الأساليب المسيئة من قبل القناة الإعلامية ومتحدثيها، الذين تعمدوا تشويه سمعة رجال أعمال خليجيين، إلا أنهم لن يستطيعوا المساس بقوة العلاقات الأخوية بين الجانبين مهما تعددت محاولاتهم وأساليبهم الملتوية.

دعا اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، الجهات الرسمية في مصر إلى التحرك العاجل واتخاذ الإجراءات القانونية والجنائية ضد القناة ومتحدثيها، وإيقاع العقوبات اللازمة بحقهم.

وأكد اتحاد الغرف الخليجية، أنه على ثقة تامة بقدرة الجهات الرسمية في مصر على محاسبة كل من تسول له نفسه الإساءة للعلاقات الأخوية المميزة لرجال الأعمال في الجانبين.

المصدر: صحيفة "اليوم" السعودية