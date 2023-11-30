إعلامي مصري يوجه رسالة للمطالبين بمحاربة إسرائيل

أكد الإعلامي المصري إبراهيم عيسى، أن القضية الفلسطينية في قلب كل عربي ولا تزال هي الأهم للشعوب العربية.

إقرأ المزيد

وأوضح إبراهيم عيسى، خلال تقديم برنامج "حديث القاهرة"، المذاع على قناة القاهرة والناس، أن اختلاف وجهة نظره مع الرأي الناصري والقومي المطالب بالحرب على إسرائيل لا يعنى السكوت أمام إسرائيل، معقبا: محدش بيقول نسكت لإسرائيل ولكن لازم نعرف ان الفعل الخاطئ أسوأ من اللا فعل"، قائلا: " قائلا: "فلسطين في قلب كل عربي مش قضية كل عربي فقط، ومصر تتعامل مع غزة باهتمام أكبر من التعامل مع طنطا".

وتابع: الأداء الناصري حول القضية الفلسطينية انتهى إلى الهزيمة والأداء العروبي وكل الأنظمة القوميين العرب والناصريين اللي أيدوها سواء في سوريا أو ليبيا أو العراق رفعت الشعارات ومعملتش حاجة لفلسطين"، مطالبا من يتحدث بضرورة محاربة إسرائيل بالنظر الى موازين القوى والواقع العربي الراهن اقتصاديا واجتماعيا.

وكان الجدل قد احتدم بين الإعلامي المصري إبراهيم عيسى، والسفير الفلسطيني في لندن حسام زملط خلال منتدى مصر للإعلام، على خلفية قول عيسى إنه "لا يؤمن بأن "حماس" حركة مقاومة".

ورد السفير الفلسطيني رافضا مقاطعة كلامه من إبراهيم عيسى بالقول: "أنا أتبع حركة فتح التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية، والولايات المتحدة تصنف منظمة التحرير الفلسطينية أنها منظمة إرهابية ولذلك لم نستطع فتح فرع للمنظمة فى واشنطن".

وأكد زملط أنه يجب التركيز على مصلحة الشعب الفلسطيني، لأنه هو الأولوية وصاحب الشرعية وكافة الحقوق التاريخية، وأن الشعب الفلسطيني هو الذى يناضل ويُقتل.

المصدر: RT