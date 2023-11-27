خلاف بين إعلامي مصري شهير وسفير فلسطين في لندن على توصيف حماس (فيديو)

نشب جدل بين الإعلامي المصري إبراهيم عيسى والسفير الفلسطيني في لندن حسام زملط، خلال منتدى مصر للإعلام بسبب توصيف حركة حماس ضمن الحديث عن حرب غزة.

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ونشبت مشادة إبراهيم عيسى والسفير الفلسطيني بلندن، بعد حديث الأول عن أنه لا يعتبر حركة حماس مقاومة، قائلا: أنا لا أؤمن بأن حماس حركة مقاومة هل هذا يخرج من الملة الإنسانية أو يعرضني للإدانة؟.

كما تحدث عيسى، عن الأصوات التي تنتقد تغطية الإعلام الغربي لحرب غزة، قائلًا: لا أفهم الشجاعة الغريبة لمحاسبة الإعلام الغربي على انحيازه في تغطية حرب غزة بينما نحن غرقى هنا في الانحياز.

بينما رد السفير الفلسطيني رافضا مقاطعة كلامه من إبراهيم عيسى قائلا: "أنا أتبع حركة فتح التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية والولايات المتحدة تصنف منظمة التحرير الفلسطينية أنها منظمة إرهابية ولذلك لم نستطع فتح فرع للمنظمة فى واشنطن".

وأكد زملط أنه يجب التركيز على مصلحة الشعب الفلسطيني، لأنه هو الأولوية وصاحب الشرعية وكافة الحقوق التاريخية، وأن الشعب الفلسطيني هو الذى يناضل ويُقتل.

وتابع: "نحن أكثر طرف ندين العنف في نهجنا وسياستنا، كما ندين أيضا قصف المدنيين على مدار تاريخنا وثقافتنا، ولم نتوار عن التعبير برفضنا التام عن قفص المدنيين، لكن الاحتلال الإسرائيلي يملك عقيدة عسكرية تداهم وتلاحق المدنيين منذ عام 1948، وحتى اللحظة الراهنة، من أجل الضغط على الفدائيين وحركات المقاومة".

المصدر: القاهرة والناس