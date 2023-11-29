"حماس" تتسلم قائمة بأسماء 15 امرأة و15 طفلا ستفرج عنهم إسرائيل اليوم

أعلن مسؤول ملف الأسرى في "حماس" زاهر جبارين أن الحركة تسلمت قائمة بأسماء 15 امرأة و15 طفلا من الأسرى الفلسطينيين ستفرج عنهم إسرائيل اليوم الأربعاء.

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وأعلنت هيئة الأسرى والمحررين ونادي الأسير عن أسماء الأسيرات في الدفعة السادسة من صفقة تبادل الأسرى، وتضم القائمة:

1. أسماء حسن موسى أبو تكفه - الداخل

2. آلاء شكري محمود شحاده - الداخل

3. عدم عوده ابراهيم الطوري- الداخل

4. فاطمة شاهر فارس بلعوم- الداخل

5. ندين منيف محمد شبلي - الداخل

6. ريتا سليم حسين مراد- الداخل

7. لنا نادر محمود ابو صلاح- الداخل

8. هنادي محمد جبر صالح مكاوي- القدس

9. خديجة احمد إبراهيم ابو غاليه- القدس

10. مريم محمود عبد السلام سلهب- الخليل

11. لما عبد المطلب ديب الفاخوري- الخليل

12. رقية عبد الرحمن طه عمرو- الخليل

13. سهير إسماعيل موسى برغوثي- رام الله

14. عهد باسم محمد تميمي- رام الله

15. دانيا صقر محمد حناتشه- رام الله

وفيما يلي أسماء الأطفال الذين سيفرج عنهم:

1. عبد الرحمن عبد الشافي حسن رازم-القدس

2. نور الدين عامر احمد ابو جمعه- القدس

3. نهاد محمد نهاد جاد الله- القدس

4. محمد وائل علي جاد الله-القدس

5. هارون هاني علي علقم- القدس

6. عز الدين معتصم عمران طوطح- القدس

7. عبد الرحمن ابراهيم محمد رشايده - بيت لحم

8. كرم غالب نصري الهريمي- بيت لحم

9. احمد كمال احمد العمور- بيت لحم

10. يحيى محمد مبتسم ارحيميه- رام الله

11. مأمون عزيز عيسى الفروخ- رام الله

12. محمد اسامة مصطفى محاميد- جنين

13. أوس ربيع كايد خضر- جنين

14. عبد الرحمن عمر عزات حنفية- أريحا

15. إبراهيم احمد بدر زماعره- الخليل

المصدر: RT