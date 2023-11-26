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القوات المسلحة المصرية تستنفر للقضاء على مزارع المخدرات في سيناء (صور)

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القوات المسلحة المصرية تستنفر للقضاء على مزارع المخدرات في سيناء (صور)
القوات المسلحة المصرية تستنفر للقضاء على مزارع المخدرة في سيناء
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نفذت القوات المسلحة المصرية حملة واسعة للقضاء على مزارع المخدرات في سيناء.

وبحسب بيان للقوات اليوم الأحد: "أسفرت نتائج المداهمة عن اكتشاف وتدمير(439) مزرعة للنباتات المخدرة بإجمالي مساحة (313) فدان، تنقسم إلى (300) فدان لنبات الخشخاش المخدر و(10) أفدنة لنبات الهيدرو المخدر و(3) أفدنة لنبات البانغو المخدر".

القوات المسلحة المصرية تستنفر للقضاء على مزارع المخدرات في سيناء (صور)

وأضاف: "حرق وتدمير (44) طن و(774) كغ مواد مخدرة تنقسم إلى (35) طن بانغو و(4330) كغ بذور بانغو، و(3515) كغ بذور خشخاش و(200) كغ هيدرو مخدر و(900) كغ بودرة حشيش و(629) كغ حشيش و(200) كغ  أفيون".

القوات المسلحة المصرية تستنفر للقضاء على مزارع المخدرات في سيناء (صور)

وأكد البيان أنه "تم ضبط (16) متهما وتدمير البنية التحتية للزراعات وتصنيع المواد المخدرة من خلال ضبط وتدمير (14) مصنعا لتصنيع جوهر الحشيش المخدر و(10) مكابس و(8) مفرمة حشيش، ضبط وتدمير (201) حوض مياه بمساحة (20-30) متر مكعب و(52) ماكينة مياه (83000) متر خراطيم مياه و(6) مولدات كهرباء و(50) لوح طاقة شمسية ، كما تم ضبط عدد (9) عربة نقل و(3) دراجات نارية و(14) خزنة ذخيرة و(492) ذخيرة أنواع".

القوات المسلحة المصرية تستنفر للقضاء على مزارع المخدرات في سيناء (صور)

وأشار إلى أن القوات المسلحة المصرية "تواصل جهودها لتنفيذ إستراتيجية الدولة المصرية لإحكام السيطرة وإستمرار القضاء على الزراعات المخدرة ومنع تهريبيها على كافة الإتجاهات الإستراتيجية".

المصدر: RT

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