القوات المسلحة المصرية تستنفر للقضاء على مزارع المخدرات في سيناء (صور)

نفذت القوات المسلحة المصرية حملة واسعة للقضاء على مزارع المخدرات في سيناء.

وبحسب بيان للقوات اليوم الأحد: "أسفرت نتائج المداهمة عن اكتشاف وتدمير(439) مزرعة للنباتات المخدرة بإجمالي مساحة (313) فدان، تنقسم إلى (300) فدان لنبات الخشخاش المخدر و(10) أفدنة لنبات الهيدرو المخدر و(3) أفدنة لنبات البانغو المخدر".

وأضاف: "حرق وتدمير (44) طن و(774) كغ مواد مخدرة تنقسم إلى (35) طن بانغو و(4330) كغ بذور بانغو، و(3515) كغ بذور خشخاش و(200) كغ هيدرو مخدر و(900) كغ بودرة حشيش و(629) كغ حشيش و(200) كغ أفيون".

وأكد البيان أنه "تم ضبط (16) متهما وتدمير البنية التحتية للزراعات وتصنيع المواد المخدرة من خلال ضبط وتدمير (14) مصنعا لتصنيع جوهر الحشيش المخدر و(10) مكابس و(8) مفرمة حشيش، ضبط وتدمير (201) حوض مياه بمساحة (20-30) متر مكعب و(52) ماكينة مياه (83000) متر خراطيم مياه و(6) مولدات كهرباء و(50) لوح طاقة شمسية ، كما تم ضبط عدد (9) عربة نقل و(3) دراجات نارية و(14) خزنة ذخيرة و(492) ذخيرة أنواع".

وأشار إلى أن القوات المسلحة المصرية "تواصل جهودها لتنفيذ إستراتيجية الدولة المصرية لإحكام السيطرة وإستمرار القضاء على الزراعات المخدرة ومنع تهريبيها على كافة الإتجاهات الإستراتيجية".

المصدر: RT