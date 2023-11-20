"المصريون يهرولون لدفع أموال للحكومة".. عمرو أديب يتحدث عن قانون ينتظره الملايين في مصر

قال الإعلامي عمرو أديب، إن "قانون التصالح في مخالفات البناء ينتظر المواطنون إقراره بفارغ الصبر، ويمثل فرصة ذهبية للكثيرين".

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وأضاف خلال برنامجه "الحكاية" عبر شاشة "mbc مصر"، أن "هذا القانون هو الأول من نوعه الذي سيهرول فيه المواطنون صوب الحكومة لدفع أموال لها".

وأوضح أن "المصريين مستعدون لتوريد 100 مليار جنيه للحكومة عن طيب خاطر"، وفق تعبيره، في إشارة إلى رغبة شعبية في إقرار القانون وبدء تنفيذه.

وتابع: "المواطن عاوز والحكومة عاوزة والفلوس جاهزة وإحنا عندنا أزمة في الموارد.. يبقى ناقص إيه".

ولفت إلى أن ملايين المصريين يرغبون في تقنين أوضاعهم، موضحا أن الأمر بمثابة فرصة ذهبية للكثيرين بعدما حدث اجتياح للأراضي بعد 2011.

ونوه بأن التصالح قد يكون فرصة لا تتكرر مرة ثانية أمام من يرتكب أي مخالفة بناء.

ووافق مجلس النواب خلال جلسته العامة يوم الأحد، من حيث المبدأ على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.

المصدر: الشروق