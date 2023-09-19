إسرائيل تحبط محاولة تهريب غريبة قادمة من مصر (صور)

كشفت القناة العاشرة بالتلفزيون الإسرائيلي محاولة تهريب غريبة من نوعها قادمة من الأراضي المصرية.

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وقالت القناة الإسرائيلية إن مفتشي الجمارك في ميناء أشدود الإسرائيلي أندهشوا عندما اكتشفوا شيئًا مختلفًا تمامًا داخل شحنة مستوردة من الحصى قادمة من مصر.

وأوضحت أن مفتشي الجمارك اكتشفوا طريقة تهريب ماهرة للغاية، حيث تم دفن عبوات التبغ المخصصة للشيشة داخل بعض الحصى، وأنه نظرًا لأن هذا منتج يخضع لضرائب عالية في إسرائيل فقد تم تهريبه من الأراضي المصرية إلى إسرائيل بهذه الطريقة.

وأشارت القناة إلى أن قيمة ضرائب هذه الشحنة تبلغ حوالي 2.5 مليون شيكل، موضحة أنه تم إحباط الشحنة التي تزن 6 أطنان من التبغ داخل الحصى.

وفي الأيام الأخيرة، تم تقديم بيان استيراد للجمارك في أشدود لحاوية جاءت من مصر، وبحسب بيان المستورد فإن محتوياتها هي 24 طنا من نوافير الزينة والجرار والتماثيل المزخرفة والحصى. وتمت إحالة الحاوية للفحص الفعلي من قبل مفتشي الجمارك في المدينة، الذين لاحظوا أن بعض الحصى مصنع من الألياف الزجاجية وليس طبيعياً كما هو مذكور في وثائق الاستيراد.

وبعد النتائج تقرر تعميق الفحص وتكسير عدة حصوات غير طبيعية، فأندهش الفاحصون بما اكتشفوه داخل الحصى المزيف حيث تبين أن في جميع الحصى المصنعة تجويفا كبيرا يحتوي على 600 جرام من التبغ المنكه للشيشة، لم يعلن عنه للجمارك.

ومن خلال التفتيش الدقيق الذي أجري على الموضوع، تم العثور على 10000 حصاة مصنعة، يصل وزن التبغ المستخرج بداخلها إلى حوالي 6000 كجم.

المصدر: التلفزيون الإسرائيلي