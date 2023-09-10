لواء مصري يروي تفاصيل سرية خطيرة عن خطة "استراتيجية" خدع فيها السادات الأمريكيين قبل حرب أكتوبر

كشف الخبير العسكري اللواء سمير فرج، أن الرئيس الراحل محمد أنور السادات كان قد كلف العقيد صلاح فهمي، والفريق محمد الجمسي، بتحديد الموعد المناسب للهجوم وبدء الحرب على إسرائيل.

وقال اللواء سمير فرج وهو محافظ الأقصر الأسبق، وأحد المشاركين في حرب أكتوبر، إن العقيد فهمي بدأ دراسة دقيقة واستراتيجية لأنسب توقيت للحرب، فوجد أن يوم السبت هو أنسب توقيت.

إقرأ المزيد

وبيّن أن اليهود يحتفلون بعيد الغفران في ذلك اليوم، فضلا عن تزامنه مع شهر رمضان، وعوامل أخرى كثيرة عددها العقيد صلاح فهمي، وعكف على سردها وتفريغها في إحدى كراسات ابنته.

وأردف اللواء فرج: "أبلغ الفريق الجمسي الرئيس السادات بما جاء في كراسة العقيد صلاح فهمي، وهنا أطلق الرئيس السادات عليها خطأ كراسة الجمسي، وهي في حقيقة الأمر خطة ودراسة العقيد فهمي".

ولفتت فرج إلى أنه في يونيو 1973، طلب الرئيس السادات من الفريقين أحمد إسماعيل ومحمد الجمسي، إعداد دراسة لخطة الحرب، وأكدا له أن لديهما "خطة خداع"، وحينها طلبا من الرئيس أن يبعث برسالة إلى إسرائيل بأن مصر لن تحارب، وبالفعل وصلت الرسالة من خلال هنري كيسنجر، وزير الخارجية الأمريكي آنذاك.

وتابع: "عندما قابله الفريق أحمد حافظ إسماعيل، كمبعوث من السادات بأن مصر لن تحارب إسرائيل، لعدة أسباب منها رفض الروس إعطاء مصر سلاحا هجوميا وطرد الخبراء الروس من مصر، وانتفاضة الجامعات وغيرها، وسرعان ما أخبر كيسنجر رئيسة وزراء إسرائيل آنذاك غولدا مائير".

واختتم اللواء فرج مؤكدا أن الخطة نسبت لإسماعيل والجمسي وهي في حقيقة الأمر خطة العقيد أحمد نبيه.

المصدر: بوابة فيتو