وزارة الدفاع الجزائرية تصدر بيانا بشأن اتصال هاتفي بين رئيس أركان جيش الجزائر ومدير الـCIA

تلقى رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الجزائري السعيد شنقريحة، يوم الأربعاء، اتصالا هاتفيا من مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (CIA) ويليام جوزيف بيرنز.

وفي هذا الصدد، أصدرت وزارة الدفاع الجزائرية بيانا قالت فيه: "تلقى الفريق أول السعيد شنقريحة، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، اليوم الأربعاء 6 سبتمبر 2023 (أمس)، مكالمة هاتفية من طرف مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية ويليام جوزيف بيرنز.

وأشارت وزارة الدفاع إلى أنه تم التطرق خلال الاتصال الهاتفي إلى المسائل ذات الاهتمام المشترك.

وأوضحت أن الجانبين عبرا عن إرادتهما المشتركة على تعزيز أواصر التعاون والتنسيق بين البلدين في المجال الأمني، كما كانت المحادثات فرصة للجانبين للتعبير عن ارتياحهما لمستوى التنسيق الأمني المحقق، لاسيما في مجال مكافحة الإرهاب.

المصدر: "الشروق" الجزائرية