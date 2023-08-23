بالفيديو.. لبناني يطلق النار على زوجته وهي تحمل طفلهما

انتشر مقطع مصور لرجل لبناني يقوم بإطلاق النار على زوجته بينما طفلهما بين يديها، وذلك بسبب خلافات عائلية حسبما ذكرت وسائل إعلامية لبنانية.

وفي الفيديو المتداول، تظهر المرأة وهي تحمل طفلها وتحاول الهرب من زوجها، ليقوم بإطلاق النار نحو قدميها فيسقط الطفل من يديها.

وبينما تحاول الفرار بعيدا يوجه نحوها عدة طلقات، فيما الطفل يصرخ، ليقوم بعدها بأخذ والمغادرة.

أطلق النار على زوجته وطفلهما بين يديها في #طرابلسpic.twitter.com/mZwpqyLFUc — kataeb.org (@kataeb_Ar) August 23, 2023

وحسب المعلومات فإن المدعو عامر زكريا، وبسبب خلافات عائلية، أقدم على إطلاق النار باتجاه زوجته أمام طفلهما في منطقة التبانة في مدينة طرابلس شمالي لبنان، فأصابها في قدمها وفرّ إلى جهة مجهولة، وبعدها تم نقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج.

المصدر: "كتائب"