"أفضل مشروع حكومي في مصر".. RT تعرض أول لقطات من داخل مجلس النواب المصري

رصدت RT لقطات من داخل مبنى مجلس النواب المصري الجديد في العاصمة الإدارية الجديدة، وهي أول لقطات مصورة في مقطع فيديو تعرض من داخل المجلس.

وحصل المجلس على جائزة أفضل مشروع فئة مشروعات المباني الحكومية في مسابقة التحكيم العالمية لمجلة ENR الامريكية لسنة 2021.

مجلس النواب الجديد بالعاصمة الإدارية الجديدة يقع على مساحة إجمالية 126 ألف متر مسطح ويتكون من مبنى المجلس "المبنى الرئيسي"، ومبنى الخدمات والموقع العام " الأسوار والطرق الداخلية والمساحات الخضراء".

ومبنى المجلس "المبنى الرئيسي"، يقع على مساحة 18 ألف متر مسطح ويتكون من بدروم وأرضي و8 أدوار متكررة و قبة قطر 50 متر ويضم قاعة رئيسية سعة 1000 عضواً ومكاتب إدارية.

أما المبانى الخدمية (مسجد يسع 300 مصلى – مستشفى 50 سرير- محطة إطفاء – مبنى سجل مدنى وشهر عقارى للموظفين – مبنى تعامل مع الجمهور – أسوار بطول 1400 متر طولى – 8 مداخل – نافوره أمامية ) وجراج على مساحة 40 ألف متر مسطح على دورين يسع 1500 سيارة .

يتميز المشروع بأن جميع خاماته محليه الصنع ومزود بأحدث أنظمة الإنارة والإنذار والحريق والتكييف المركزي وقد تم الإنتهاء من الهيكل الخرساني للمبني الرئيسي وجاري تشطيبه وتجهيزه علي أعلي مستوي من المباني الحكومية الحديثة.

المصدر: RT