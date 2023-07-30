مصر.. الداخلية تنفي صحة ما تم تداوله بشأن وجود رسائل صدرت من نزلاء حول الأوضاع بأحد مراكز الإصلاح

نفى مصدر أمني بوزارة الداخلية في مصر صحة ما تم تداوله بعدد من قنوات ومنابر إعلامية تابعة للإخوان وموالية لهم بشأن وجود رسائل صادرة من نزلاء حول الأوضاع بأحد مراكز الإصلاح والتأهيل.

وأكد المصدر الأمني أنها إدعاءات وأكاذيب ومزاعم مغلوطة، مشيرا إلى أن الإدعاءات والأكاذيب من شأنها التشكيك في منظومة العمل به.

وأشار المصدر إلى أن ذلك يأتي ضمن مخططات الجماعة لمحاولة إثارة البلبلة بعد أن فقدت مصداقيتها، حيث تبحث الجماعة عن مزاعم وادعاءات وأكاذيب مختلقة تهدف للنيل من حالة الأمن والاستقرار وهو ما يعيه الشعب المصري جيدا.

من ناحية أخرى نفى مصدر أمني بوزارة الداخلية، ما تداولته بعض الصفحات الموالية لجماعة الإخوان على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن الادعاء بوفاة أحد الأشخاص داخل أحد مراكز الشرطة بالدقهلية بزعم تعرضه لانتهاكات.

وأوضح المصدر أن المذكور من العناصر الجنائية ومحبوس بقرار من النيابة العامة على ذمة قضية إتجار بالمواد المخدرة، وذلك عقب ضبطه وبحوزته كمية من مخدري الهيروين والشابو، وسلاح ناري، ومطلوب التنفيذ عليه في حكم جناية مخدرات بالسجن 10 سنوات، وتوفي أثناء تلقيه العلاج بأحد المستشفيات نتيجة هبوط حاد في الدورة الدموية والتنفسية.

وشدد على أن ذلك يأتي في ضوء ما دأبت عليه جماعة الإخوان من تزييف للحقائق ونشر الأكاذيب.

المصدر: موقع "القاهرة 24" المصري