رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي يعلق على نتائج لقاء السيسي وأبي أحمد في القاهرة

أشاد رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فقي، بقرار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ورئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد، بشأن تعزيز العلاقات بين البلدين واستئناف المفاوضات حول سد النهضة.

وقال فقي في تغريدة على "تويتر": "أود أن أثني بحرارة على رئيس وزراء إثيوبيا، آبي أحمد، ورئيس جمهورية مصر العربية عبد الفتاح السيسي، لقرارهم المشترك بشأن تعزيز العلاقات الثنائية، بما في ذلك استئناف المفاوضات لحل القضايا العالقة بشأن سد النهضة لصالح شعوبهم".

I wish to warmly commend PM @AbiyAhmedAli of #Ethiopia & President @AlsisiOfficial of #Egypt for their leadership & joint decision to reinforce bilateral relations,including reinitiating negotiations to solve outstanding issues of the #GERD dam for the benefit of their peoples. — Moussa Faki Mahamat (@AUC_MoussaFaki) July 13, 2023

وأعلنت الرئاسة المصرية أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، استقبل رئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد للمرة الثانية لاستئناف المناقشات بينهما حول سد النهضة.

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وقالت الرئاسة إن الزعيمين جددا تأكيد إرادتهما السياسية المتبادلة لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين سياسيا واقتصاديا وثقافيا، انطلاقا من الرغبة المشتركة في تحقيق مصالحهما المشتركة وازدهار الشعبين، بما يسهم أيضا بشكل فعال في تحقيق الاستقرار والسلام والأمن في المنطقة، وقدرة الدولتين على التعامل مع التحديات المشتركة.

وناقش الزعيمان سبل تجاوز الجمود الحالي في مفاوضات سد النهضة الإثيوبي، حيث اتفقا على النقاط في هذا الصدد على الشروع في مفاوضات عاجلة للانتهاء من الاتفاق بين مصر وإثيوبيا والسودان لملء سد النهضة وقواعد تشغيله، كما اتفقا على بذل جميع الجهود الضرورية للانتهاء منه خلال أربعة أشهر.

وخلال فترة هذه المفاوضات، أوضحت إثيوبيا التزامها أثناء ملء السد خلال العام الهيدرولوجي 2023-2024، بعدم إلحاق أي ضرر ذي شأن بمصر والسودان، بما يوفر الاحتياجات المائية لكلا البلدين.

المصدر: RT