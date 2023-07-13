الرئاسة المصرية تكشف تفاصيل هامة عن لقاء السيسي وأبي أحمد حول سد النهضة

قال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية في مصر، أحمد فهمي، إن لقاء الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مع رئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد، شهد أجواء إيجابية خلال استئناف المناقشات بينهما.

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وتابع المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، خلال تصريحات تلفزيونية، أن هناك تأكيدات متبادلة من رئيس وزراء أثيوبيا على صدق نوايا بلاده واستعداداتها للتوصل إلى اتفاق في أسرع وقت ممكن حول ملء وتشغيل سد النهضة.

ولفت فهمي إلى أن هناك رغبة من الجانب الإثيوبي أن تمثل سياسة مصر وتوجهها الثابت من أجل تحقيق ازدهار الشعبين والأمن والسلام في المنطقة، مؤكدًا أن إثيوبيا تعهدت أن ملء السد خلال العام المائي الحالي لن يلحق ضررًا بمصر والسودان ويوفي الاحتياجات المائية للبلدين ونتطلع أن ينعكس ذلك على المفاوضات.

يذكر أن السيسي استقبل آبي أحمد،لاستئناف المناقشات بينهما.

وجدد الزعيمان تأكيد إرادتهما السياسية المتبادلة لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، سياسيا واقتصاديا وثقافيا، انطلاقا من الرغبة المشتركة في تحقيق مصالحهما المشتركة وازدهار الشعبين الشقيقين، بما يسهم أيضا بشكل فعال في تحقيق الاستقرار والسلام والأمن في المنطقة، وقدرة الدولتين على التعامل مع التحديات المشتركة.

المصدر: وسائل إعلام مصرية