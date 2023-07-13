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ليبيا.. الأعلى للدولة يصف حجز جوازات أعضاء بالمجلس ومنعهم من السفر بـ"الجريمة"

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ليبيا.. الأعلى للدولة يصف حجز جوازات أعضاء بالمجلس ومنعهم من السفر بـ
Globallookpress
ليبيا
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وصف المجلس الأعلى للدولة في ليبيا حجز جوازات أعضاء بالمجلس ومنعهم من السفر بمطار معيتيقة بـ"الجريمة النكراء".

وقال مجلس الدولة إن رؤساء اللجان يخولون رئيس المجلس خالد المشري باتخاذ الإجراءات القانونية والسياسية والأمنية للرد على هذا التجاوز غير المسبوق والمخالف للقانون.

ووجه رئيس المجلس الأعلى الليبي خالد المشري طلبا للنائب العام بفتح تحقيق في حادثة منع أعضاء المجلس من السفر وحجز جوازات سفرهم.

وأفاد المشري بأن قرار منع السفر بحق الأعضاء صدر من رئيس جهاز الأمن الداخلي، مشيرا إلى أنه طلب من الأعضاء مراجعة الإدارة الرئيسية للجهاز.

ليبيا.. الأعلى للدولة يصف حجز جوازات أعضاء بالمجلس ومنعهم من السفر بـ

المصدر: RT

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