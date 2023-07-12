خبير مصري يكشف موعد بدء التخزين الرابع لسد النهضة

كشف أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة، عباس شراقي، أن التخزين الرابع لسد النهضة الإثيوبي سيبدأ يوم الجمعة المقبل، ويستمر لمدة شهرين.

وأوضح عباس شراقي أن صور الأقمار الاصطناعية تظهر اقتراب بحيرة سد النهضة رويدا رويدا من مستوى التخزين الثالث الذي توقف في 11 أغسطس 2022 عند منسوب 600 متر فوق سطح البحر، بإجمالي تخزين 17 مليار متر مكعب، فيما تبقى حوالي 3 أيام (الجمعة 14 يوليو 2023) للوصول إلى منسوب 600 متر (عند الخط الأحمر فى الصورة).

وأشار شراقي إلى أن معدل الأمطار يزداد يوما بعد يوم، حيث يصل هذا الأسبوع إلى 200 مليون متر مكعب في اليوم، وفي نهاية الشهر الجاري إلى نحو 400 مليون متر مكعب في اليوم.

وبين أنه من المتوقع أن يستمر التخزين حتى منتصف سبتمبر المقبل، عند منسوب 625 متر للممر الأوسط، لافتا إلى أن كمية التخزين الرابع تبلغ نحو 24 مليار متر مكعب، بإجمالي 41 مليار متر مكعب.

المصدر: "صدى البلد"