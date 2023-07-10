ليبيا.. أحكام بين المؤبد وعام سجنا لأفراد شبكة متهمين بتهريب المهاجرين

قضت محكمة ليبية بالسجن مدى الحياة على 5 أشخاص بتهمة الاتجار بالبشر، عقب هلاك 11 مهاجرا في حادثث غرق قارب هجرة غير شرعية خلال محاولتهم عبور المتوسط نحو أوروبا.

وأعلن مكتب النائب العام الليبي، الصديق السور، اليوم الاثنين، أن محكمة شرقي ليبيا قضت على خمسة أشخاص بالسجن مدى الحياة بعد إدانتهم بتهمة الاتجار بالبشر، على خلفية مقتل 11 مهاجرا كانوا على متن قارب متهالك أثناء محاولتهم عبور البحر الأبيض المتوسط إلى الضفة الأوروبية.

أوضح البيان أن محكمة مدينة البيضاء قضت أيضا على تسعة متهمين آخرين بالسجن 15 عاما إلى جانب 24 آخرين، صدر بحقهم حكم بالسجن عاما واحد، في ذات القضية، لافتا إلى أن المتهمين جزء من شبكة تهريب للمهاجرين من ليبيا إلى أوروبا.

وأشار مكتب النائب العام الليبي، يوم الجمعة الماضي، إلى أن محكمة أخرى في العاصمة طرابلس حكمت على متهم واحد بالسجن مدى الحياة، واثنين آخرين بالسجن مدة 20 عاما بتهمة الاتجار بالبشر.

وتحولت ليبيا خلال السنوات الأخيرة إلى نقطة عبور رئيسية للمهاجرين غير الشرعيين من الشرق الأوسط وإفريقيا، الفارين من النزاعات والفقر إلى أوروبا بحثا عن حياة أفضل.

المصدر: أ ف ب