هدد بالاستقالة.. وزير مصري يتحدى مجلس النواب

أعلن وزير النقل المصري، كامل الوزير، استعداده لسحب الثقة منه من جانب أعضاء مجلس النواب، إذا لم ينجح في توضيح أهمية مشروع تطوير خط لوجيستيات التجارة بين القاهرة والإسكندرية.

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وطالب خلال الجلسة العامة، اثنين من أعضاء مجلس النواب بعدم مغادرة قاعة المجلس إلى غاية الرد على ملاحظتهما، بشأن الاعتراض على التوسع في الاقتراض لصالح عدد من مشروعات النقل.

وجاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة تقرير لجنة النقل والمواصلات، عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 129 لسنة 2023 بشأن الموافقة على اتفاقية مشروع تطوير خط لوجيستيات التجارة بين القاهرة والإسكندرية بين جمهورية مصر العربية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير.

وهاجم النائبان عاطف المغاوري وأحمد فرغلي، الحكومة بسبب التوسع في الاقتراض الخارجي، وزيادة الدين العام، على مشروعات لا ترجى منها فائدة اقتصادية، وأغلبها مشروعات بنية تحتية وليست استثمارية.

وقال كامل الوزير، في بداية كلمته: أطالب النائبين بعدم مغادرة القاعة، للاستماع إلى تعليقي بشأن ما تم ذكره عن المشروع.

وتابع كامل الوزير: "إذا لم أوضح للنائبين أهمية المشروع، وإن لم أثبت أن المشروع استثماري، سوف أخرج من المجلس وأتقدم باستقالتي، وفي حال تبين لهما أهمية المشروع فعليهما توضيح ذلك".

المصدر: مصراوي