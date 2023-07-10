وزير النقل المصري: هفكر أعمل محطة مترو في الجزيرة علشان خاطر الأهلي

تحدث وزير النقل المصري كامل الوزير، عن مباراة القمة المقبلة بين فريقي الأهلي والزمالك بالدوري المصري، قائلا: "عايزين الأيام الحلوة بين الناديين ترجع تاني".

وأضاف الوزير، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، عبر برنامج "على مسؤوليتي"، المذاع على قناة صدى البلد، أنا أحب النادي الأهلي ولا أخفي زملكاويتي، وبشجع الأهلي ضد أي فريق من بره، وده اللي لازم يرجع تاني، وكمان أنا هفكر أعمل محطة مترو في الجزيرة علشان خاطر الأهلاوية".

واقترح كامل الوزير، على الإعلامي أحمد موسى، مشاهدة مباراة القمة من الاستاد والجلوس في مدرجات النادي الأهلي سويا، ووافق موسى على المقترح وسط مداعبات بين الطرفين بشأن مباراة القمة.

وتابع كامل الوزير، قائلا: "والله العظيم أنا لو كنت رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، لكنت أخذت المجلس كله ورحت النادي الأهلي علشان نقدم التهنئة بعد الفوز بدوري أبطال إفريقيا، هي دي الروح اللى لازم تكون موجودة في مصر".

المصدر: صدى البلد