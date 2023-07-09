مصر.. القوات المسلحة تعلن عن قرار جديد بخصوص حادث القاهرة الجديدة

أعلن المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة المصرية، العقيد أركان حرب غريب عبد الحافظ، عن اتخاذ قرارات جديدة بخصوص واقعة حادث "مدينتي" في إحدى التجمعات السكنية بالقاهرة الجديدة.

وأوضح العقيد أركان حرب، غريب عبد الحافظ، أنه استكمالا للإجراءات القضائية المتخذة حيال واقعة إحدى التجمعات السكنية بالقاهرة الجديدة، أفاد المدعي العام العسكري بأن النيابة العسكرية قد أنهـت التحقيقات الجارية فى القضية التي تحمل الرقم 170/2023 "جنايات عسكرية".

وأضاف المتحدث أن الدعوى أحيلت إلى المحاكمة الجنائية "العاجلة" أمام محكمة الجنايات العسكرية.

وشهدت منطقة القاهرة الجديدة في وقت سابق، واقعة دهس ضابط جيش لطبيبة وزوجها الطبيب وأطفالهما الثلاثة، بالإضافة لطبيب آخر كان برفقتهما بأحد الشوارع بدائرة قسم شرطة التجمع الأول، حيث تم فحص مكان الحادث وكاميرات المراقبة بالمكان، فيما قام سائق السيارة المتسبب في الحادث بتسليم نفسه للشرطة، وتحفظت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة على كاميرات المراقبة التي رصدت الحادث.

وتلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة، بلاغا بوقوع حادث مروري أدى إلى وفاة سيدة ووقوع مصابين بأحد الكمبوندات بمنطقة التجمع الأول، حيث انتقلت الأجهزة الأمنية على الفور إلى المكان، ليتبين صدم سيارة بعائلة مكونة من أب وأم وأطفالهما، ما أسفر عن مصرع الأم التي تعمل صيدلانية بمستشفى، وتوفيت بنزيف في المخ، كما أصيب الأب ويعمل طبيبا بيطريا، وأطفالهما الثلاثة بجروح متفرقة، بالإضافة إلى طبيب آخر كان برفقتهم، حيث تم نقلهم للمستشفي لتلقى العلاج، فيما اتخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

المصدر: "صدى البلد"