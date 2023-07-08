مصر.. إغلاق حديقة الحيوان في القاهرة أمام الزوار مؤقتا

أعلن المستشار الإعلامي لوزارة الزراعة المصرية، أحمد إبراهيم، الشروع اليوم الأحد، بخطة تطوير حديقة الحيوان بالقاهرة لرفع كفاءة خدماتها مع الحفاظ على طابعها الأثري ونباتاتها.

وأكد إبراهيم أن الخطة تسعى لزيادة الاستفادة من مقومات الحديقة، مع الإبقاء على طابعها الأثري والنباتات والأشجار النادرة فيها.

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ولفت إبراهيم إلى أن الأمر يشمل إعادة إحيائها كمنطقة مفتوحة ومساحات خضراء ومتنفسا للمواطنين، حتى تصبح مثل الحدائق العالمية المفتوحة بلا حواجز، مع تطبيق أعلى معايير الأمان العالمية.

وكشف المتحدث أن المشروع سيتم بالتعاون مع الاتحاد الدولي لحدائق الحيوان، تحت إشراف الاتحاد الإفريقي لحدائق الحيوان.

وأضاف قائلا "نظرا لحجم أعمال التطوير والترميم الكبيرة الذي سوف يتم في البنية الأساسية المتهالكة، الأمر الذي يتطلب حفر الطرق الداخلية، وبالتالي صعوبة استقبال المواطنين حرصا على سلامتهم أثناء مدة التطوير والتي سيتم ضغطها تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية من أجل سرعة فتح الحديقة أمام الزائرين".

وأعلن المستشار الإعلامي لوزارة الزراعة عن الشروع في تطوير حديقة الأورمان أيضا، بالتزامن مع حديقة الحيوان، حيث يأتي ذلك في إطار جهود الدولة بزيادة الاستفادة من أصولها حتى تحقق الأهداف المرجوة منها.

المصدر: RT