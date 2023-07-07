الكويت.. القبض على عصابة مهاجرين فلبينيين يمارسون التزوير

تمكنت الإدارة العامة للمباحث الجنائية في الكويت، بالتعاون مع وزارة الخارجية وسفارة الفلبين، من ضبط 33 شخصا من الجنسية الفلبينية يقومون بتزوير المستندات الرسمية لأبناء جلدتهم.

وذكرت إدارة مكافحة التزييف والتزوير التابعة للإدارة العامة للمباحث الجنائية أنه تم تقديم المستندات المزورة للجهات المختصة، وهي عبارة عن "شهادات دراسية" و"عقود زواج" "شهادات رخص قيادة"، لتحول للجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وقالت الإدارة إن الغرض من عقود الزواج "نقل إقامتهم من عامل منزلي إلى التحاق بعائل، ومن ثم يتمكن من تحويل الإقامة إلى إحدى الشركات"، فيما يكمن الغرض من الشهادات الدراسية في "استيفاء الشروط المطلوبة للحصول على تأشيرة دخول لدول أوروبية، تشترط أن يكون المتقدم لها حاصلا على شهادة دراسية".

وأوضحت أن "الغرض من رخص القيادة هو تسهيل إجراءات الحصول على رخص القيادة في الكويت، والتي تتطلب تقديم شهادة رخص قيادة صادرة من دولة الشخص المتقدم بالمعاملة".

وأكدت وزارة الداخلية الكويتية أن "لا أحد فوق القانون" وأنها "سوف تتعامل بحزم مع كل ما هو مخالف للإجراءات والقوانين والأعمال التي من شأنها الإخلال بالنظام العام بالبلاد".

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المصدر: صحيفة "القبس"