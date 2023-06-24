السلطات الكويتية تضبط 16 شخصا بتهمة ممارسة الرذيلة مقابل مبالغ مالية

أعلنت السلطات الكويتية ضبط 16 شخصا من الجنسية الآسيوية والأوروبية بتهمة ممارسة أعمال منافية للآداب العامة مقابل المال.

وفي بيان له، أوضح الإعلام الأمني قائلا: "قطاع الأمن الجنائي يتمكن من ضبط 16 شخصا من الجنسية الآسيوية والأوروبية بتهمة ممارسة أعمال منافية للآداب العامة مقابل مبالغ مالية".

وأضاف البيان: "الجهود الأمنية وتكثيف المراقبة على شروط الآداب العامة واستمرار عمليات البحث والتحري اليومية على الحسابات عبر المواقع الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي والمتخصصة بنشاط الأعمال المنافية للآداب العامة أثمرت عن ضبط مخالفين".

وأردف: "تمكن قطاع الأمن الجنائي ممثلا بإدارة حماية الآداب العامة من ضبط شخصين وأحدهم يقوم بإدارة العديد من المواقع بمختلف المناطق والتي تستخدم للأعمال المنافية وعثر بحوزته على نظام كاميرات لتوثيق ومراقبة دخول وخروج الأشخاص، كما تم ضبط 9 نساء و4 رجال بتهمة ممارسة الرذيلة مقبال مبالغ مالية في منطقة المهبولة، كما أسفرت التحريات عن قيام فتاة من جنسية أوروبية بإدارة حساب للترويج للرذيلة وتم ضبطها وتبين أنها تنتمي لإحدى الشبكات الدولية، وعليه تم إحالتهم جميعا إلى جهات الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم".

الإعلام الأمني:

قطاع الأمن الجنائي يتمكن من ضبط (16) شخصاً من الجنسية الآسيوية والاوروبية بتهمة ممارسة أعمال منافية للآداب العامة مقابل مبالغ مالية



الجهود الأمنية وتكثيف المراقبة على شروط الاداب العامة واستمرار عمليات البحث والتحري اليومية على الحسابات عبر المواقع الالكترونية… pic.twitter.com/pRRkhCZsDY — وزارة الداخلية (@Moi_kuw) June 23, 2023

المصدر: RT