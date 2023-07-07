مصر.. أول تعليق للفنانة إسعاد يونس على فيديو مثير للجدل

علقت الفنانة والإعلامية المصرية إسعاد يونس، على علاقتها بإحدى المشاجرات التي حدثت في أحد فنادق الغردقة، مطالبة بتوخي الحذر قبل نشر أي معلومة.

تردد إسمي في عدة اخبار تتعلق بمشاجرة حدثت في فندق ما بالغردقة، و أؤكد انني لست صاحبة الفندق مكان المشاجرة و ليس لدي اي معلومات عن الواقعة و بالتالي لن أقاضي احدا لا أعرف من هو، رجاء توخي الحقيقة قبل اطلاق اخبار علي عواهنها، شكرا. — isaad younis (@isaad) July 5, 2023

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وكتبت إسعاد يونس عبر حسابها بموقع تويتر "تردد اسمي في عدة أخبار تتعلق بمشاجرة حدثت في فندق ما بالغردقة، وأؤكد أنني لست صاحبة الفندق مكان المشاجرة وليس لدي أي معلومات عن الواقعة، وبالتالي لن أقاضي أحدا لا أعرف من هو. رجاء توخي الحقيقة قبل إطلاق أخبار على عواهنها، شكرا".

وأثيرت حالة من الجد بعد انتشار فيديو لمشاجرة عنيفة في أحد الفنادق بالغردقة، زعم البعض أنه مملوك للفنانة إسعاد يونس، حيث انتشر الفيديو بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي تحت عنوان "مشاجرة جماعية بفندق بالغردقة في مصر والسبب أكلوهم لحم الحمير".

المصدر: RT