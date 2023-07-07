 
مباشر

لبنان..حرق علم السويد وإسرائيل وسط بيروت عقب صلاة الجمعة (صورة + فيديو)

أخبار العالم العربي

لبنان..حرق علم السويد وإسرائيل وسط بيروت عقب صلاة الجمعة (صورة + فيديو)
AFP
صورة أرشيفية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/vn9l

أحرق اليوم عقب صلاة الجمعة عدد من المصلين في جامع الأمين وسط العاصمة اللبنانية بيروت، العلم السويدي والإسرائيلي ما أثار تفاعلا.

إقرأ المزيد
ردا على جريمة حرق القران.. أطفال أتراك يتبولون على علم السويد (فيديو)
ردا على جريمة حرق القران.. أطفال أتراك يتبولون على علم السويد (فيديو)

ورفع المحتجون لافتة كتب عليها "قاطعوا البضائع السويدية"، حيث يأتي ذلك ردا على متطرف قام بتدنيس القرآن في وقت سابق تحت حماية السلطات، حيث  مزق المصحف وأضرم فيه النار خارج المسجد الرئيسي في ستوكهولم.

لبنان..حرق علم السويد وإسرائيل وسط بيروت عقب صلاة الجمعة (صورة + فيديو)

وأيد العديد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، تعليقا على الحدث، ما قام به المصلون من حرق لعلم السويد ردا على حرق القرآن، فيما هاجم البعض الآخر فعلهم.

وقال أحدهم معلقا "تسلم إيديكن"، كما أضاف آخر "ما قصرتو"، فيما علق أحدهم "مع حرية التعبير طالما مش عم يأذوا حدا ...إن شاء الله ما حدا عنده مشكلة معن؟"

المصدر: RT + "النهار"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا