لبنان..حرق علم السويد وإسرائيل وسط بيروت عقب صلاة الجمعة (صورة + فيديو)

أحرق اليوم عقب صلاة الجمعة عدد من المصلين في جامع الأمين وسط العاصمة اللبنانية بيروت، العلم السويدي والإسرائيلي ما أثار تفاعلا.

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ورفع المحتجون لافتة كتب عليها "قاطعوا البضائع السويدية"، حيث يأتي ذلك ردا على متطرف قام بتدنيس القرآن في وقت سابق تحت حماية السلطات، حيث مزق المصحف وأضرم فيه النار خارج المسجد الرئيسي في ستوكهولم.

وأيد العديد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، تعليقا على الحدث، ما قام به المصلون من حرق لعلم السويد ردا على حرق القرآن، فيما هاجم البعض الآخر فعلهم.

وقال أحدهم معلقا "تسلم إيديكن"، كما أضاف آخر "ما قصرتو"، فيما علق أحدهم "مع حرية التعبير طالما مش عم يأذوا حدا ...إن شاء الله ما حدا عنده مشكلة معن؟"

المصدر: RT + "النهار"