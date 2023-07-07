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ردا على جريمة حرق القران.. أطفال أتراك يتبولون على علم السويد (فيديو)

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ردا على جريمة حرق القران.. أطفال أتراك يتبولون على علم السويد (فيديو)
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أثار إمر الله كافوز، العضو السابق في جمعية كاراباجلار لحزب العدالة والتنمية التركي، جدلا على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد ظهوره في فيديو صحبة أطفال يتبولون على العلم السويدي.

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ونشر كافوز الفيديو عبر صفحته في موقع "فيسبوك"، وقال: "من هنا، من تركيا إلى الحكومة السويدية، والشعب السويدي، والشرطة. تحت اسم حرية الفكر، سمحتم بإحراق وإهانة كتابنا المقدس، القرآن الكريم، وهو مقدس لملايين المسلمين".

وأضاف: "كما ترون الآن، هؤلاء الأطفال يتبولون أيضا على علمكم باستخدام حريتهم في التفكير. استخدم حريتك في التفكير! نعم، كما رأيتم فإن الأطفال المسلمين في تركيا يتبولون أيضا على علمكم باستخدام حريتهم في التفكير. أنا هنا أناشد جميع المسلمين في العالم. يرجى إظهار ردود أفعالك أكثر تجاه الحكومة السويدية".

تجدر الإشارة إلى أنه في يوم 28 يونيو، قام مواطن عراقي مقيم في السويد بإضرام النار في نسخة من القرآن أمام مسجد ستوكهولم المركزي، بعد أن منحته الشرطة السويدية تصريحا بذلك، الأمر الذي تم استنكاره في رقعة واسعة من العالم.

المصدر: "Tele1"

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