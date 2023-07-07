خبير مصري يتحدث لـRT عن دور روسي في إفريقيا وزيارة السيسي لتركيا

أكد الكاتب والمفكر السياسي المصري بشير عبد الفتاح أن روسيا لديها ثوابت في إفريقيا من دعم حركات التحرر، ومناهضة الاستعمار إلى دعم مشاريع التنمية في الدول الإفريقية.

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وأضاف عبد الفتاح في تصريحات لـRT أن هناك أيادي بيضاء روسية في إفريقيا وأن الدول الإفريقية تقدر هذا الدور الروسي بشكل كبير، كما أن روسيا تقدم الدعم بدون أي شروط سياسية كما تفعل الدول الغربية.

وشدد على أن القمة ستساعد على تطوير العلاقات الروسية الإفريقية، خاصة أن روسيا لم تتأثر بالعقوبات الغربية المفروضة عليها، ما يعنى أن هناك إصرارا روسيا على تطوير العلاقات مع إفريقيا، وهناك تجاوبا إفريقيا كبيرا مع روسيا في هذا المسار.

وأشار إلى أن هذه القمة ستساهم في زيادة التقارب ورفض الهيمنة الغربية وتعزيز فكرة نظام عالمي متعدد الاقطاب.

وفيما يخص زيارة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى تركيا، أكد عبد الفتاح أنه من غير المستبعد زيارة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى تركيا.

وأضاف أن مسار التقارب بين الطرفين يمضي بشكل جيد جدا ولم يتبق سوى دبلوماسية القمة، موضحا أنه من المفترض أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان هو من سيبدأ الزيارة لمصر، على اعتبار أنه من بدأ التوتر لكن الأمر يخضع لحسابات بروتوكولية وفنية لكل بلد.

وأعرب عن اعتقاده أن هناك رغبة جادة بين الطرفين لتطوير العلاقات وتسريع وتيرة التقارب، مشيرا إلى أن الزيارة ستكون مصحوبة بوفد كبير جدا على الصعيد الاقتصادي، حيث سيتم إبرام اتفاقيات جديدة واتفاقيات يعاد تفعيلها .

وحول القمة الثانية للمنتدى الاقتصادي والإنساني الروسي الإفريقي مع السلام والأمن والتطور المقرر عقدها خلال الفترة من 27 و28 يوليو الجاري وهو نفس الوقت الذي تم الإعلان فيه عن الزيارة المتوقعة للرئيس المصري إلى تركيا، أكد عبد الفتاح أنها تعكس مدى الاهتمام الروسي بإفريقيا، وتعزيز واستعادة الدور الروسي المحوري والتاريخي في القارة الإفريقية.

وكانت وسائل إعلام تركية، قد أفادت، بأن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، سيزور تركيا في 27 يوليو.

المصدر: RT