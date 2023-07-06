فيديو يكشف علاقة مدنس القرآن المصري في روسيا بحارقه في السويد

كشف فيديو نشره وزير الإعلام الشيشاني، أحمد دودايف، عن علاقة المواطن المصري مدنس القرآن في مقاطعة أوليانوفسك الروسية بحارقه في السويد.

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وظهر وزير الإعلام الشيشاني متحدثا في فيديو عن علاقة المواطن المصري، سعيد عبد الرازق، باللاجئ العراقي في السويد، سلوان موميكا، حيث كشف الوزير الشيشاني عن تواصل المصري والعراقي عبر أحد التطبيقات بالفيديو، مؤكدا أنهما على تواصل مباشر.

وقام الوزير الشيشاني بعرض مقطع فيديو قصير للمصري والعراقي يتحدثان سويا، مؤكدا أنهما يسعيان خلف فكرة واستراتيجية واحدة.

وأكد دودايف أن مدنس القرآن في أوليانوفسك وحارقه في السويد يعملان وفقا خطة واحدة واستراتيجية موحدة، حيث يستهدفان إشعال فتنة طائفية في روسيا.

المصدر: RT