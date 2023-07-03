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الجيش الإسرائيلي ينفي استهداف مسرح الحرية في جنين (فيديو)

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الجيش الإسرائيلي ينفي استهداف مسرح الحرية في جنين (فيديو)
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صورة جوية لمسرح الحرية في جنين، صفحة أدرعي عبر "تويتر"
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نفى المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، اليوم الاثنين، استهداف مسرح الحرية في مخيم جنين خلال العملية العسكرية التي تشنها القوات الإسرائيلية منذ فجر اليوم.

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وقال في تغريدة عبر "تويتر" إنه "خلافا لبعض التقارير الكاذبة في بعض وسائل الإعلام الفلسطينية فإنه لم يتم استهداف مسرح الحرية في جنين".

وأضاف أدرعي أن "جميع التقارير التي تزعم تعرض المسرح للهجوم عارية عن الصحة تروجها المنظمات الإرهابية"، وفق تعبيره.

ونشر أدرعي صورا جوية لموقع المسرح.

وقتل 5 فلسطينيين وأصيب 27 على الأقل حالة 7 منهم حرجة، في عملية عسكرية شنتها القوات الإسرائيلية فجر اليوم الاثنين على مخيم جنين شمال الضفة الغربية، فيما أصيب جندي إسرائيلي خلال العملية التي تخللتها اشتباكات لا زالت مستمرة مع المسلحين الفلسطينيين.

المصدر: RT

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