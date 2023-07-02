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حاول إنقاذ شقيقه فلحق به.. مصرع أخوين تونسيين داخل بئر عمقها 7 أمتار

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حاول إنقاذ شقيقه فلحق به.. مصرع أخوين تونسيين داخل بئر عمقها 7 أمتار
RT / interieur.gov.tn
الحماية المدنية في تونس
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لقي مساء اليوم الأحد، شقيقان تونسيان مصرعهما داخل بئر بعمق 7 أمتار، حيث انتشل عناصر الحماية المدنية جثتيهما، في حين نقلت وسائل إعلام أن أحدهما كان يسعى لإنقاذ الآخر.

وأكد الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بقابس، منير عروم، في تصريح لإذاعة "موزاييك"، أن فرقة من الحماية المدنية انتشلت جثتي الشقيقين من داخل بئر عمقها 7 أمتار، في منطقة قرعة اللطايفة بمنطقة مطماطة، بعد أن علقا بداخله.

ونقلت "موزاييك" أن التقارير الأولية تفيد بأن أحد الأخوين نزل إلى البئر فعلق فيها، قبل أن يلتحق به شقيقه محاولا إنقاذه، غير أنه لم يستطع النجاة هو الآخر.

وأضاف المصدر نفسه أن جثتي الضحيتين نقلتا إلى قسم التشريح بالمستشفى الجهوي بقابس، فيما تعهد الحرس الوطني في مطماطة بتوسيع التحقيق في الواقعة.

من جهتها، أفادت قناة "التاسعة" التونسية بأن وحدة النجدة والإنقاذ للحماية المدنية بقابس انتشلت جثتين لشابين يبلغ أحدهما 36 عاما، والثاني في الـ24 من عمره.

حاول إنقاذ شقيقه فلحق به.. مصرع أخوين تونسيين داخل بئر عمقها 7 أمتار
/ mosaique fm
حاول إنقاذ شقيقه فلحق به.. مصرع أخوين تونسيين داخل بئر عمقها 7 أمتار
/ mosaique fm

المصدر: وسائل إعلام تونسية

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