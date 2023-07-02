الأردن.. شرطي يتشبث بشاحنة ويتمكن من اعتقال السائق المطلوب (فيديو)

أوضح الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام تفاصيل فيديوهات تم تداولها وأظهرت سائق شاحنة نقل صغيرة يقوم بالفرار من رجال الأمن العام وأحد رجال الأمن متشبث بالمركبة.

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وكشف أن الحادثة وقعت في منطقة المشارع بتاريخ 20 يونيو المنصرم، إذ أوقفت إحدى دوريات الشرطة مركبة نقل متوسطة وعند تدقيق المركبة والسائق الذي تبين بأنه مطلوب بعدة مذكرات، وقد قام السائق بإغلاق نافذة المركبة ومحاولة الفرار من المكان بينما بقي رجل الأمن متشبثا بالمركبة.

وأضاف أنه وبعد مسافة قصيرة، جرى إيقاف المركبة بعد ملاحقتها وتم ضبط السائق الذي تبين وجود مذكرات توقيف بحقه فيما لم يصب رجل الأمن العام بأي أذى يذكر.

وأكد المتحدث أنه تمت إحالة السائق المطلوب للقضاء، وتقرر توقيفه بأحد مراكز الإصلاح والتأهيل لمقاومته رجال الأمن العام ومحاولة إلحاق الأذى بهم.

المصدر: خبرني