صور جوية بديعة من سماء مكة المكرمة خلال مناسك الحج

نشرت القوات الجوية الملكية السعودية صورا لافتة أثناء قيامها بتأمين موسم الحج، وسلامة ضيوف الرحمن في مشعر منى والحرم المكي الشريف.

وفي أول أيام التشريق، ظهر "منظر بديع ومهيب لمشاهد جوية من سماء مكة المكرمة، ضمن مهام القوات الجوية التكاملية اليومية مع الجهات الأمنية لمتابعة حركة وسلامة ضيوف الرحمن في مشعر منى والحرم المكي الشريف".

وأفاد قائد مجموعة القوات الجوية المشاركة في الحج، العقيد الطيار الركن ناصر بن عبدالله متروك العتيبي، بأن القوات الجوية الملكية السعودية تساهم، في إطار خطط القوات المسلحة لموسم حج هذا العام 1444هـ، لمساندة وزارة الداخلية والقطاعات الحكومية المختلفة بتنفيذ عدّة طلعات جوية فوق المشاعر، ينفذها أطقم جوية وفنية بكامل جاهزيتها، و"من منطلق إيمانهم واستشعارهم بالمسؤولية وإيمانهم المطلق بمهمة القوات المسلحة في حماية ومقدرات ومقدسات الوطن الغالي"، مثلما قال.

وأظهرت الصور انسيابية الحركة المرورية في شوراع مكة المكرمة المؤدية إلى الحرم المكي الشريف والقادمة منه، بالإضافة إلى طرق المشاة داخل مشعر منى الذي يحتضن حجاج بيت الله في أول أيام التشريق، وسط منظومة متكاملة من الخدمات التي تقدمها المملكة العربية السعودية في الرعاية والاهتمام والعناية بضيوف الرحمن ليؤدوا مناسكهم بكل يسر وسهولة.

وتولي السلطات "أعلى درجات الرعاية والاهتمام لتحقيق سبل الراحة والأمان للمسلمين، وذلك بتسخير كوادر بشرية وتقنية أرضية وجوية مؤهلة، تعمل على مدار الساعة في سبيل راحة وطمأنينة ضيوف الرحمن".

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المصدر: صحيفة سبق