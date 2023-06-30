تفاعل واسع على رد ولي العهد السعودي على شخص دعا له بالأجر (فيديو)

ردّ ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، على أحد الأشخاص بعد دعاء الأخير له بالأجر والثواب على مجهوده في خدمة حجاج بيت الله الحرام، حيث انتشر مقطع فيديو عن هذا الأمر.

وأظهر المقطع الذي انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي الرد المثير لولي العهد، حيث لاقى إعجاب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، من خلال أسلوبه في الحديث وتأكيد حرصه الشديد على راحة الحجاج خلال أداء مناسك الحج.

وقال الشخص في الفيديو المتداول لولي العهد: "أعداد الحجاج مضاعفة في الحرمين الله لا يحرمكم الأجر.." ليرد الأمير محمد بن سلمان قائلا: "الحمد لله الحمد لله واجبنا خدمتهم.. جهد الجميع في هذا البلد إن شاء الله الأجر لكل أهل هذا البلد".

وجاء ذلك خلال مراسم استقبال ولي العهد السعودي في قصر منى، لعدد من كبار الشخصيات والمسؤولين عن موسم الحج عام 2023، بالإضافة إلى تهنئته أيضا بحلول عيد الأضحى يوم الأربعاء الماضي.

يُشار إلى أنه خلال موسم الحج 2023، شارك أكثر من 1.8 مليون حاج من 160 دولة هذا العام في موسم الحج، الذي يعتبر الأكبر منذ أزمة كورونا.

المصدر: إيلاف