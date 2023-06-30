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السودان.. قوات العمل الخاص تنفذ عمليات في منطقة أم درمان (فيديو)

أخبار العالم العربي

السودان.. قوات العمل الخاص تنفذ عمليات في منطقة أم درمان (فيديو)
RT
السودان.. قوات العمل الخاص تنفذ عمليات نوعية في منطقة أمدرمان
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نشر الجيش السوداني اليوم الجمعة، مقطع فيديو يوثق لعمليات "نوعية" لقوات العمل الخاص بمنطقة أم درمان.

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وقال الجيش السوداني إن "قوات العمل الخاص قامت بتنظيف جيوب المرتزقة بأم درمان".

ووثق المقطع مشاهد لعناصر من قوات العمل الخاص خلال تمشيطها للمنطقة.

وتجددت الاشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مناطق القتال عقب انتهاء هدنة عيد الأضحى.

وذكر مراسل RT أن الطائرات الحربية التابعة للجيش قصفت مواقع للدعم السريع بالخرطوم.

المصدر: RT

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