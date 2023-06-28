الخارجية الأمريكية تؤكد عدم إصابة أي أمريكي بأذى جراء الحادث في جدة

أكدت الخارجية الأمريكية عدم إصابة أي مواطن أمريكي بأذى جراء حادث إطلاق النار بالقرب من القنصلية الأمريكية في جدة بالسعودية، يوم الأربعاء.

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وأضافت الخارجية الأمريكية في بيان أن "السفارة الأمريكية والقنصلية تبقيان على اتصال بالسلطات السعودية التي تحقق في الحادث".

وأسفر حادث إطلاق النار عند مبنى القنصلية الأمريكية في جدة عن مقتل أحد موظفي الحراسة، الذي يحمل الجنسية النيبالية.

وتمكن الأمن السعودي من القضاء على المهاجم المسلح.

المصدر: وكالات