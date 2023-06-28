مصر والاتجاهات الاستراتيجية الأربعة .. لواء مصري متقاعد يكشف سبب تسلّح القاهرة

تحدث رئيس جهاز الاستطلاع الأسبق بالجيش المصري والخبير الاستراتيجي سمير فرج لـRT عن خطة تسليح الجيش المصري، وسبب قلق إسرائيل إزاء حصول مصر على أسلحة جديدة.

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وقال اللواء سمير فرج فمصر تعمل على زيادة قوتها القتالية لأن لأول مرة في مصر الاتجاهات الاستراتيجية الأربعة مهددة، في الاتجاه الشمالي الشرقي وهو سيناء وهذا مهدد بالإرهاب وصحيح قضينا على الإرهاب ولكنه مازال موجودا، والاتجاه الاستراتيجي الغربي ناحية ليبيا، مازال هناك عدم استقرار في ليبيا يهدد الأمن القومي المصري، ثم نأتي للسودان في الاتجاه الجنوبي، والسودان أيضا في حالة مضطربة تهدد الأمن القومي المصري.

وتابع: "على الاتجاه الاستراتيجي الشمالي البحر المتوسط وهذا ما يتوقع فيه مستقبلا تهديدات وسوف تكون رئيسية لأن الغاز في المنطقة سيكون أساس الصراع في الفترة القادمة، ورغم أن مصر استطاعت أن ترسم الحدود مع قبرص واليونان ولكن مازالت تركيا تمثل تهديدا في هذا المكان".

وأشار إلى أن مصر تطور سلاحها ليس لمواجهة إسرائيل أو أي طرف وإنما لتأمين الأمن القومي المصري في الاتجاهات الاستراتيجية الأربعة وليس إسرائيل، وإنما تل أبيب دائما تقوم بهذه الأفعال وتزرع هذه الحجج لكي تحصل على أسلحة أخرى إضافية في صورة هبة أو منح من الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن مصر لا توجه أي تهديد مباشر لإسرائيل.

ولفت إلى أن إسرائيل سمحت أن تقوم مصر بمد قواتها في كل أنحاء سيناء، وليس هناك أي تهديد مباشر لإسرائيل ولكن مصر اتجاهاتها الأربعة هي المهددة وتستلزم وجود قوى عسكرية مناسبة للمناورة في هذا الاتجاه.

المصدر: RT

القاهرة - ناصر حاتم