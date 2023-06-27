لبنان.. ضبط 450 ألف حبة كبتاغون معدّة للتهريب إلى الخارج (فيديو + صور)

أحبطت الأجهزة الأمنية اللبنانية نشاط شبكة دولية لتهريب المخدرات، استعدّت لتهريب كمية كبيرة من حبوب الكبتاغون إلى كنشاسا، تمهيدا لإعادة تصديرها لإحدى دول الخليج العربية.

وقالت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي في بيان إنه بنتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثفة، توصلت شعبة المعلومات إلى تحديد شركة الشحن التي يتم التعامل معها لتصدير الشحنة، وبالتالي جرى تحديد موقع مستودع عائد للشركة المذكورة في محلة "الكوكودي" حيث مكان الشحنة المعدة للتهريب.

ضربة جديدة توجهها شعبة المعلومات لشبكات تهريب المخدرات في محلة الكوكودي، وضبط ٤٥٠ ألف حبة كبتاغون كانت معدة للتهريب إلى الخارج#المخدرات_دمار_شامل#اليوم_العالمي_لمكافحة_المخدرات#تجار_الموت#قوى_الأمن — قوى الامن الداخلي (@LebISF) June 27, 2023

وذكرت أنه بتاريخ 19-06-2023 وبعد عملية مراقبة دقيقة، تمكنت القوة الخاصة التابعة للشعبة من مداهمة المستودع وضبط الشحنة، وهي عبارة عن ثلاثة محركات رفع تعمل على الكهرباء (محركات ونش). وبتفتيشها، تم ضبط ما يقارب 450،000 حبة كبتاغون موضبة بطريقة محترفة.

وبحسب بلاغ المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي، فقد أجري المقتضى القانوني بالمخدّرات المضبوطة، والعمل مستمر لتوقيف أفراد شبكة التّهريب وجميع المتورطين معهم.

المصدر: قوى الأمن الداخلي