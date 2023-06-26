مصر.. قرار العفو الرئاسي يشمل صيدلانية محبوسة بتهمة قتل طفلتين بحقنة خاطئة في الاسكندرية

أعلن محمد الشيخ، نقيب صيادلة القاهرة وعضو مجلس الشيوخ المصري، صدور قرار عفو رئاسي شمل الصيدلانية مها عويضة، الصادر بحقها حكم بالسجن عامين على خلفية حقن شقيقتين بالخطأ ووفاتهما.

وعلى صفحته الشخصية في "فيسبوك، بين محمد الشيخ أنه تم التواصل مع لجنة العفو وإدارة السجون بالتنسيق مع شقيق الصيدلانية، لضمها إلى ملفات العفو الرئاسي المقبلة بمناسبة عيد الأضحى المبارك، موضحا أنه من المقرر خروج مها عويضة أول أيام عيد الأضحى المبارك.

وكنب محمد الشيخ في "فيسبوك": "الحمد لله وحده كلل الله مجهودنا الفترة السابقة بالتنسيق مع شقيق الزميلة مها الدكتور ماجد عويضة ولجنة العفو وإدارة السجون وصدر قرار العفو الرئاسي عن الدكتورة مها عويضة وإن شاء الله سوف تصل منزلها بعد غد أول أيام عيد الأضحى المبارك الحمد لله والشكر لله".

القاهرة 24

وفي تصريحات لموقع "القاهرة 24"، أوضح محمد الشيخ أنه بعد سقوط الحق المدني بتنازل أهالي الطفلتين، تم ترشيحها ضمن عدد من الأسماء للحصول على العفو الرئاسي بعيد الأضحى، فتزامن الطلب المقدم من قبل النقابة مع الترشيح"، لافتا إلى أنه تم التواصل من قبل إدارة السجن مع شقيق الصيدلانية وإبلاغهم بصدور قرار بالعفو عنها ضمن قائمة المعفو عنهم في عيد الأضحى.

المصدر: "القاهرة 24"