بوغدانوف يبحث مع السفير المصري الأوضاع في الشرق الأوسط

بحث المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى دول الشرق الأوسط وإفريقيا، نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف مع السفير المصري بموسكو نزيه النجاري الأوضاع في الشرق الأوسط.

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وجاء في بيان للخارجية الروسية بهذا الصدد، يوم الاثنين، أنه "جرى خلال المناقشة تبادل جوهري للآراء حول الأوضاع في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مع التركيز على القضية الفلسطينية والوضع في سوريا وحولها والأزمة في السودان".

وأضاف البيان: "وتم كذلك التطرق إلى الأجندة الروسية – المصرية، بما في ذلك جدول الاتصالات على مختلف المستويات".

وأشير في البيان إلى أن الدبلوماسي الروسي استقبل السفير المصري تلبية لطلبه.

المصدر: RT