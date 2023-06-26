فنانة مصرية مشهورة تعلق على قرارات للرئيس التونسي الراحل الحبيب بورقيبة

قامت الفنانة المصرية الكبيرة إلهام شاهين بزيارة قبر الرئيس التونسي الراحل الحبيب بورقيبة، على هامش تكريمها من ملتقى المبدعات العرب بسوسة، والذي أقيم في 17 يونيو الجاري.

كما قامت إلهام شاهين بزيارة القصر الرئاسي الذي كان يسكن فيه الرئيس التونسي الراحل بمنطقة المنستير بتونس، وكذلك البيت الذى ولد فيه على شاطئ البحر.

تصدر اسم النجمة إلهام شاهين تريند مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بسبب حديثها وصورها أمام قبر الرئيس التونسي الراحل الحبيب بورقيبة.

وقالت شاهين، إن الرئيس التونسي الراحل بورقيبة أول رئيس عربي فعل قوانين للمساواة بين الرجل والمرأة في كل شيء المناصب والزواج وعمل من أجل رفعة المرأة التونسية في شتى المجالات.

المصدر: RT