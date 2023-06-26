سفير فلسطين في القاهرة يعلق على تصريح نتنياهو بشأن اجتثاث فكرة الدولة الفلسطينية

أكد سفير دولة فلسطين في القاهرة دياب اللوح، أن إسرائيل تسعى لتدمير الاستقرار بالمنطقة بعد تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حول اجتثاث فكرة إقامة الدولة الفلسطينية.

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وأوضح السفير الفلسطيني في تصريحات خاصة لـRT، أن تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي هي تكريس للمنهجية الاحتلالية الإسرائيلية، المتمثلة في كل هذه الجرائم التي ترتكبها إسرائيل، بالإضافة إلى إطلاق يد المستوطنين وعصاباتهم المسلحة ضد الشعب الفلسطيني، وتصوير المشهد في فلسطين كأنه نزاع سكاني بين مواطنين فلسطينيين ومستوطنين إسرائيليين وهو بطبيعة الحال ليس كذلك ولكنه صراع مستمر بين إسرائيل وفلسطين.

وشدد على ضرورة انتهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، بانتهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين وتمكين الشعب الفلسطيني بإقامة دولته المستقلة ذات السيادة على أرضه وفقا لحدود 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

وفيما يتعلق بالدور العربي، أكد السفير الفلسطيني بالقاهرة أن الفلسطينيين يتمسكون بالدور والعمق العربي، مشيرا إلى أهمية دور المجتمع الدولي الغائب تماما عن المشهد في فلسطين والصراع مع إسرائيل.

وأكد على ان المجتمع الدولي مطالب بتحمل مسئولياته السياسية والتاريخية والأخلاقية والإنسانية تجاه الشعب الفلسطيني بإنصافه بانهاء هذا الاحتلال، وتمكينه من ممارسة حقه في تقرير مصيره.

وطالب المجتمع الدولي بضرورة العمل بمكيال واحد وليس بمكيالين، بمثل ما يجري الآن في العالم، مشيرا إلى أنه ترتكب الآن مذابح في فلسطين ، ويوميا يقتل الفلسطينيون وتحرق منازلهم وتستباح مقدساتهم، والعالم يدين ويشجب فقط في أحسن حالاته ، بينما في مناطق توظف المليارات والمواقف السياسية من أجل الترويج لموقف دولي، لذلك نطالب المجتمع الدولي بسرعة التدخل العاجل بوقف هذه الجرائم الإسرائيلية وانصاف الشعب الفلسطيني، ووضع حد لهذا الاحتلال الإسرائيلي، وتوفير حماية دولية عاجلة للشعب الفلسطيني من بطش قوات الاحتلال الإسرائيلي وجرائم المستوطنين الإسرائيليين.

المصدر: RT