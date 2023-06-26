عشاء ملكي لغوارديولا بين جدران قصر أعظم ملوك مصر

شهد معبد الأقصر بكورنيش النيل في مصر إقامة عشاء خاص للمدرب الإسباني بيب غوارديولا خلال زيارته محافظة الأقصر.

وعقب نهاية زيارات السائحين للمعبد في التاسعة مساءا، تم تجهيز خيمة صغيرة داخل المعبد تضم طاولة واحدة مكونة من 5 مقاعد للمدرب بيب جوارديولا وأسرته فقط، للاستمتاع بمفردهم داخل المعبد في فتح خاص وعشاء ملوكي يليق بأهم مدرب في العالم حاليا.

وشملت رحلة بيب غوارديولا في الأقصر وصوله للمطار صباحا، برفقة أسرته لقضاء أجازة لمدة 24 ساعة في الأقصر، وبعدها توجه لمعابد الكرنك لعمل جولة أثرية داخل أقدم دور العبادة في العالم.

وقضي رحلته النيلية داخل ما تسمى "الفضية النيلية" والمخصصة لزيارات المشاهير والأثرياء من حول العالم والتي تبلغ الرحلة فيها حوالي 50 ألف دولار، فهي بمساحة وحجم يصل لـ40 مترا وتضم 4 أجنحة فاخرة وتقدم خدمات أعلى من الخدمات الفندقية وباقي المراكب النيلية، وهي الفضية الوحيدة في العالم والموجودة على ضفاف نهر النيل بالأقصر.

المصدر: RT