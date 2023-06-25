مصر وروسيا تستعدان لمشروع كبير في الفضاء

أعلنت وكالة الفضاء الروسية "روس كوسموس" عن استعدادها لمشروع كبير مع وكالة الفضاء المصرية، ضمن استراتيجية تطوير التعاون المصري الروسي في مجال الفضاء.

وزار وفد من وكالة الفضاء الروسية مصر، حيث ناقش رئيس الوكالة الروسية يوري بوريسوف مع رئيس وكالة الفضاء المصرية شريف صدقي المبادئ اللازمة من الناحية العملية لتطوير التعاون الروسي المصري في مجال استكشاف الفضاء الخارجي، وإنتاج وإطلاق المركبات الفضائية، وتطوير البرامج المأهولة، وتطوير البنية التحتية للمحطات الأرضية.

أشار يوري بوريسوف إلى أن لروسيا علاقات طويلة الأمد مع مصر ولديها إمكانات كبيرة للتنمية، موضحا أنه في يوليو 2023، سيعقد المنتدى الاقتصادي والإنساني الروسي الإفريقي في سانت بطرسبرغ، حيث سيتم توقيع اتفاقية هناك (لم يذكر تفاصيل الاتفاقية).

ونوه رئيس وكالة الفضاء الروسية بأنه استعدادا لهذا المنتدى، نقوم بجولة في البلدان الإفريقية واتفقنا مع زملائنا في الوكالة المصرية على أننا سنعد اتفاقية شاملة تغطي مجموعة واسعة من التفاعلات الممكنة في صناعة الفضاء.

وأشارت روس كوسموس إلى أن برنامج الفضاء المصري يعد اليوم أحد المشاريع الطموحة، ويجب أن تكون نتيجته دورا متزايدا لمصر في البحث والابتكار.

المصدر: RT