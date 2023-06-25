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وزير الداخلية السوري يبحث مع وزير المهجرين اللبناني سبل تعزيز التعاون بين البلدين

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وزير الداخلية السوري يبحث مع وزير المهجرين اللبناني سبل تعزيز التعاون بين البلدين
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بحث وزير الداخلية السوري محمد الرحمون، مع وزير المهجرين في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية عصام شرف الدين، سبل تعزيز التعاون لعودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم.

وأكد وزير الداخلية السوري أن بلاده قدمت جميع التسهيلات اللازمة لتأمين عودة اللاجئين السوريين إلى وطنهم، وتعمل على معالجة أوضاعهم بالمراكز الحدودية وحل جميع المشكلات التي تعترضهم.

بدوره أشار الوزير شرف الدين إلى أن هذه الزيارة تأتي استكمالا للزيارات السابقة وللتطورات الحاصلة، حيث التواصل مع الدولة السورية واجب وضروري للوصول إلى خطوات متقدمة في هذا الملف، وذلك انطلاقا من الخطة التي تم وضعها وتقديمها إلى مجلس الوزراء اللبناني، لتسهيل العودة الآمنة والكريمة للمهجّرين السوريين.

المصدر: RT

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