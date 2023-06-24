فيديو لإطلاق نار استهدف حاجز قلنديا العسكري وأسفر عن إصابة حارس إسرائيلي

أفادت قناة كان العبرية أن حارسا أمنيا إسرائيليا أصيب في هجوم مسلح استهدف حاجز قلنديا على الطريق بين مدينتي القدس ورام الله.

وأظهرت لقطات فيديو متداولة عددا من سيارات الإسعاف التابعة لنجمة داوود الحمراء(الاسعاف الإسرائيلي) في منطقة حاجز قلنديا بعد إطلاق النار.

وذكر شهود عيان أن إطلاقا كثيفا للنار استهدف الحاجز العسكري. وانتشرت لقطات لإطلاق النار. حيث تعالت أصوات صراخ الجنود الإسرائيليين من داخل الحاجز حسبما أظهر مقطع فيديو متداول.

واستنفرت القوات الإسرائيلية في مكان الهجوم.

المصدر: RT