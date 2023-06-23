السيسي يبحث مع رامافوزا لقاء بوتين والزعماء الأفارقة

بحث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع الرئيس الجنوب إفريقي سيريل رامافوزا في باريس اليوم، نتائج لقاء القادة الأفارقة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مؤخرا.

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والتقى الرئيس المصري في باريس مع الرئيس الجنوب إفريقي على هامش قمة "ميثاق التمويل العالمي الجديد"، وناقشا المبادرة الإفريقية للوساطة في الأزمة الأوكرانية.

وأجمع الرئيسان على أهمية استمرار العمل على احتواء أزمة أوكرانيا والتغلب على تداعياتها الإنسانية والاقتصادية الجسيمة التي طالت العالم أجمع، وصولا إلى تسويتها بشكل سلمي، نحو استعادة الاستقرار والأمن الدوليين.

وصرح المتحدث باسم الرئاسة المصرية بأن الرئيس المصري أكد حرص مصر على تطوير علاقاتها مع جنوب إفريقيا في مختلف المجالات، لاسيما في ضوء ما يجمع بين البلدين من علاقات متميزة، مشيراً إلى أهمية العمل على تعظيم الاستفادة مما تتمتع به الدولتان من إمكانات وقدرات كبيرة بهدف تفعيل أطر التعاون الثنائي في القطاعات المختلفة، خاصةً على صعيد التبادل التجاري، بما يحقق المصالح المشتركة، ويساهم في الدفع قدماً بعملية التنمية بالقارة الأفريقية.

وأضاف أن اللقاء تناول استعراض مختلف الملفات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، إضافةً إلى سُبل تعزيز الجهود المبذولة لتسوية النزاعات والازمات القائمة في مختلف أنحاء القارة الأفريقية، خاصةً الأزمة في السودان، فضلاً عن آفاق تدعيم التعاون الاقتصادي والتنموي وزيادة التبادل التجاري بين الدول الأفريقية.

من جانبه، أشاد الرئيس رامافوزا بالعلاقات الوثيقة التي تربط بين البلدين، مشيرا إلى حرص بلاده على تفعيل وتطوير التعاون الثنائي مع مصر، ومعربا عن تقديره للدور المصري الفاعل على الساحة الأفريقية والجهود المصرية المبذولة في هذا الصدد، والتي من شأنها أن تحقق تطلعات شعوب القارة نحو الاستقرار والتنمية.

المصدر: RT