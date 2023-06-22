بالزيّ العسكري المهيب.. ظهور لافت لولي عهد المغرب في تخرج فوجي ضباط (فيديو)

ترأس ولي عهد المغرب الأمير مولاي الحسن حفل تخرج الفوجين 23 للسلك العالي للدفاع و57 لسلك الأركان بعد تعليمات الملك محمد السادس القائد الأعلى ورئيس أركان القوات المسلحة الملكية.

وتمّ ذلك بحسب بيان القيادة العليا للقوات المسلحة الملكية المغربية، يوم الخميس، في الكلية الملكية للدراسات العسكرية العليا بالقنيطرة.

وعند وصوله إلى مقر الكلية الملكية للدراسات العسكرية العليا، تقدّم للسلام على ولي العهد كل من الفريق المفتش العام للقوات المسلحة الملكية وقائد المنطقة الجنوبية، واللواء مدير الكلية لملكية للدراسات العسكرية العليا، والعميد قائد الحامية العسكرية للقنيطرة، قبل أن يستعرض تشكيلة من القوات الملكية الجوية التي أدت التحية.

صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن يترأس بالقنيطرة حفل تخرج الفوج الـ23 للسلك العالي للدفاع والفوج الـ57 لسلك الأركان



HRH Crown Prince Moulay El Hassan Chairs in Kenitra Graduation Ceremony of 23rd Group of Higher Defense Course, 57th Group of Staff Course pic.twitter.com/CzaxO85g7Q — TheMoroccanMonarchy (@M_RoyalFamily) June 22, 2023

وبهذه المناسبة، قدّم اللواء مدير الكلية الملكية للدراسات العسكرية العليا، أمام ولي العهد، المحصّلة السنوية لأنشطة الكلية الملكية، وسلّم له أفضل الأبحاث التي أنجزها فوج السلك العالي للدفاع والعدد الأول من "مجلة الكلية الملكية للدراسات العسكرية العليا"، ودرع الكلية، قبل الإعلان عن النتائج التي حصل عليها الضباط المتدربون.

وبعد ذلك، أشرف ولي العهد على تسليم شهادات التعليم العسكري العالي بدرجة ماجستير متخصص في الدفاع الوطني، وشهادات سلك الأركان، على التوالي.

المصدر: هسبريس