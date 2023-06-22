إسرائيل تتخذ إجراءات صارمة جديدة على حدود مصر بعد مقتل جنودها

بعد التحقيق الذي أجرته إسرائيل حول مقتل 3 جنود من الجيش الإسرائيلي على يد جندي مصري على الحدود، غيرت تل أبيب من الروتين الأمني المعتاد في القطاع الجنوبي المتاخم لمصر.

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وقرر الجيش الإسرائيلي بحسب موقع "واللا" الإخباري الإسرائيلي إنهاء حراسة المواقع الثابتة على بعد عشرات الأمتار من الحدود المصرية وتقليص مدة المناوبة، وذلك في إطار استخلاص العبر من التحقيق في الهجوم الذي شارك فيه مقاتلو كتيبة "الفهد" الإسرائيلية.

وقرر الجيش الإسرائيلي بموافقة قائد الفرقة العميد إيتسيك كوهين أن يتم استبدال المواقع الثابتة بدوريات متحركة لمدة 8 ساعات فقط بدلا من 12 ساعة كما كان قبل الهجوم خلافا للتعليمات.

كما قرر الجيش الإسرائيلي أيضًا أن يقطع بشكل كبير ساعات نوبات ضباط حرس الحدود الذين هم قادة في القطاع ، ويتحركون في الميدان.

وأشار الموقع الإسرائيلي إلى أن القرار جاء على خلفية نتائج التحقيق التي أشارت إلى أن المناوبات الطويلة كانت غير معقولة، مما أضر بالقدرة العملياتية للقوات ووحدتها، كما أنه في الفترة التي سبقت الهجوم، كان الضباط في حالة تأهب لفترات زمنية خوفا من تهريب المخدرات.

المصدر: وسائل إعلام إسرائيلية