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الجيش اللبناني: توقيف سوري ينتمي للمجموعات المسلحة جندته إسرائيل (صورة)

أخبار العالم العربي

الجيش اللبناني: توقيف سوري ينتمي للمجموعات المسلحة جندته إسرائيل (صورة)
AFP
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أعلنت قيادة الجيش اللبناني أنها أوقفت مواطنا سوريا ينتمي إلى المجموعات المسلحة، تبين في التحقيق معه أنه مجند من قبل إسرائيل.

وقالت قيادة الجيش في بيان إن "دورية من مديرية المخابرات، أوقفت السوري (أ.ع.) في بيروت لانتمائه إلى إحدى المجموعات المسلحة في سوريا وقتاله إلى جانبها".

وأفادت بأنه "بالتحقيق معه تبيّن أنه تم تجنيده من قبل مخابرات العدو الإسرائيلي، وقام بجمع معلومات أمنية لمصلحته"، مضيفة: "لا يزال التحقيق مستمرًّا مع الموقوف بإشراف القضاء المختص".

الجيش اللبناني: توقيف سوري ينتمي للمجموعات المسلحة جندته إسرائيل (صورة)
الجيش اللبناني

المصدر: الجيش اللبناني

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